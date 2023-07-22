Galatasaray, Bakambu'nun transferini açıkladı Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi için oyuncu ve kulübü Al Nasr ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

2 yıl için 3.4 milyon euro alacak

2 yıllık kontrata imza atacak olan 32 yaşındaki Kongolu futbolcunun Galatasaray'a toplam maliyetinin ise 3.4 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

37 maçta 18 gol attı

Geçen sezon Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 37 maçta 18 gole imza atmıştı.



"Bu gece görüşürüz"

Bu gece İstanbul'a gelecek Cedric Bakambu da sosyal medya hesabından "Bu gece görüşürüz" mesajı paylaşmıştı.

Cedric Bakambu Şampiyolar Ligi elemesinde oynayacak mı?

Cedric Bakambu şu an itibariyle Şampiyonlar Lig ilk maçına yetişeceği düşünülüyor. Maç gününe kadar 1 kişi daha yazma hakkını Galatasaray Cedric Bakambu ile dolduracak.

Bakambu, daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.