Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a verdiği sözleşme sözünü yerine getiriyor

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Olağan Mali Genel Kurul'dan zaferle ayrılan, ibra edilerek üyelerin desteğini alan Galatasaray'da yönetim, iç transferde harekete geçti.

Galatasaray'ın 2021 yılında 2.1 milyon euroya Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, başarı basamaklarını hızla tırmanmıştı.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yıl 4 yıllık yeni kontrat imzaladığı milli futbolcu için bir kez daha harekete geçiyor.

BARIŞ ALPER'E VERİLEN SÖZ TUTULACAK

Galatasaray yönetimi, Barış Alper'e verdiği yeni sözleşme sözünü tutmaya hazırlanıyor.

Sezon başında transfer tekliflerini dikkate almayıp Galatasaray'da kalmayı tercih eden Barış Alper'e verilen söz; yıllık ücretini 2 milyon euroya çıkarıp 4 yıllık yeni sözleşmeydi. Milli takım dönüşü Yılmaz konusunun tatlıya bağlanması bekleniyor.