Galatasaray, Bayern Münih'in gurbetçi yıldız adayını transfer ediyor! Anlaşma sağlandı Galatasaray, Bayern Münih II'den 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'la anlaşma sağladı.

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Berkan Kutlu'nun Avrupa'ya gitmek istemesinin ardından yerli kuralında zorluk yaşamak istemeyen ve transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte yeni bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, 19 yaşındaki ön libero Eyüp Aydın ile yaptığı görüşmeler sonucu oyuncuyla anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın Alman ekibi Bayern Münih ile anlaşması durumunda transfer resmiyet kazanacak.

B Takım'da oynuyor

Eyüp Aydın'ın Bavyera ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç futbolcu, Bayern Münih II'de çıktığı 54 maça 4 gol ve 10 asist sığdırdı.