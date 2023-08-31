Galatasaray, Bayern Münih'in gurbetçi yıldız adayını transfer ediyor! Anlaşma sağlandı

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Berkan Kutlu'nun Avrupa'ya gitmek istemesinin ardından yerli kuralında zorluk yaşamak istemeyen ve transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte yeni bir gelişme yaşandı.
Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, 19 yaşındaki ön libero Eyüp Aydın ile yaptığı görüşmeler sonucu oyuncuyla anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray'ın Alman ekibi Bayern Münih ile anlaşması durumunda transfer resmiyet kazanacak.
Gözden Kaçmasın Berkan Kutlu, Avrupa'ya gitmek istiyor Haberin Detayları
B Takım'da oynuyor
Eyüp Aydın'ın Bavyera ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç futbolcu, Bayern Münih II'de çıktığı 54 maça 4 gol ve 10 asist sığdırdı.