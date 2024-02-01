Galatasaray bir oyuncusunu daha satıyor! Cedric Bakambu 5 milyon euro kazandıracak İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Betis, Cedric Bakambu'yu 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete giren Galatasaray, Sacha Boey'in ardından bir futbolcusunu daha satmak üzere.

Sezon başında 700 bin euroya transfer edilen Demokratik Kongolu Cedric Bakambu için İspanya'nın Real Betis takımından teklif alan sarı-kırmızılılar oyuncuyu satmaya çok yaklaştı.

5 milyon euro kazandıracak

İspanya'nın köklü gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre; Real Betis, sarı-kırmızılıların deneyimli santrforu Cedric Bakambu'yu 5 milyon euro bedelle kadrosuna katmak üzere.

Bu sezon 16 maçta oynayan Bakambu 2 gol 1 asist yaparak takıma katkı sağlasa da beklentilerin altında kalmıştı.

32 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde Bursaspor, Villarreal ve Marsilya gibi takımların formasını terletmişti.