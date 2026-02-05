Galatasaray, Can Armando Güner'i resmen açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer döneminde Noa Lang, Yase Asprilla, Renato Nhaga ve Sacha Boey'i kadrosuna katan Galatasaray, bir ismi daha renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılar, 9 Ocak'ta İstanbul'a getirdiği ancak transferini bitiremediği Can Armando Güner'de mutlu sona ulaştı.

TRANSFER AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü, Can Armando Güner'in Borussia Mönchengladbach'tan transfer edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Alman ekibine 350 bin euro ödeneceğini duyurdu. Galatasaray, genç futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

KANAT POZİSYONLARINDA OYNUYOR

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.