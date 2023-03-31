Galatasaray, Dominik Livakovic'i gündemine aldı Galatasaray, son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti.

Süper Lig'de liderliğine devam eden Galatasaray'da gelecek sezon adına transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan takım kaptanı Fernando Muslera'nın alternatifini şimdiden belirledi.

Muslera'nın boşluğunu doldurmak için arayışlara başlayan yönetim, son zamanlarda başarılı grafiğiyle beğenileri toplayan 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'i gündemine aldı.

Başarılı performansı dikkatleri çekiyor

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Hırvatistan'ın üçüncü olmasında büyük bir pay sahibi olan Dinamo Zagreb'in kalecisi, EURO 2024 elemelerinde A Milli Futbol Takımı'mıza da geçit vermemişti. Hırvatistan'ın 2-0 kazandığı maça Livakovic, damgasını vuran isim olmuştu.

Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor

2024 senesinde sözleşmesi sona erecek olan Dominik Livakovic'in, Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 2016 yılından bu yana Zagreb'in kalesini koruyan başarılı eldiven, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istiyor.

Bu sezon 26 maça çıktı

2022-2023 sezonunda Livakovic, takımı Dinamo Zagreb ile 26 maça çıktı. Hırvat file bekçisi bu maçlarda 24 gol yerken, 6 maçta kalesini gole kapattı.