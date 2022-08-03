Galatasaray, Dries Mertens'e teklif yaptı

Galatasaray yeni sezon öncesi eksik bölgelerine takviye yapmak için temaslarını sürdürürken, Napoli ile sözleşmesi biten Mertens ismini gündeme getirdi.

Transfer çalışmalarında adeta gaza basan Galatasaray, bu kez gündemine Dries Mertens'i aldı.

Transfer görüşmelerinin başlamasıyla Mertens'in istediği ücret de netlik kazandı.

Trabzonspor istemişti

İtalya Ligi takımlarından Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü futbolcunun adı, kısa bir süre önce Trabzonspor ile anıldı.

Abdullah Avcı, Mertens'in maaşını ödeyemeyeceklerini açıklarken, Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

5 milyon euro maaş istiyor

Haris Seferovic'in ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Dries Mertens ile görüşmelere başladı.

Yapılan görüşmelerin ardından ise Mertens'in, yıllık 5 milyon euro garanti ücret istediği belirtildi. Galatasaray'ın ise Mertens'e yıllık 3,5 milyon euro garanti para teklif ettiği öğrenildi. Aradaki farka rağmen tarafların görüşmeyi sürdürdüğü biliniyor.

Hamsik'i geçti

Napoli kariyerinde 190 maç santrfor, 188 maç sol kanat oynayan Dries Mertens, Marek Hamsik'i geçerek Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.

2013 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'den Napoli'ye transfer olan Dries Mertens, İtalya Ligi'nde 295 maçta 113 gol ve 66 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nda 105 maça çıkan Mertens, 21 gol pası verdi.