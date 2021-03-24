Galatasaray, Ezgjan Alioski'yi transfer ediyor

İngiliz basını, Galatasaray'ın Leeds United ile sözleşmesi sona erecek olan Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladığını yazdı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan Saracchi, performansından memnun kalınsa da sık sık sakatlandığı için gözden çıkarıldı.

Oyuncunun bonservisini almayı düşünmeyen sarı-kırmızılıların, sol bek bölgesine Premier Lig'den takviye yapacağı öğrenildi.

FOOTBALL INSIDER: ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI

İngiliz basını Football Insider'ın haberine göre; Galatasaray, Leeds United'la kontrat yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı.

Bir süredir İngiliz ekibiyle görüşen Makedon sol bek, bir sonuca varamayınca Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

4 sezondur Leeds United forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Lugano'dan 2.5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.

22 GOL 16 ASİST

Leeds United'la toplam 162 maça çıkan Ezgjan Alioski, 22 gol atıp 16 da asist yaptı. Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını da bugüne kadar 39 kez giyen Alioski, 7 gol attı.

Ezgjan Alioski, savunma oyuncusu olmasına karşın, Leeds United'da 10 numaralı formayı giyiyor.