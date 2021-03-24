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    Galatasaray, Ezgjan Alioski'yi transfer ediyor

    Galatasaray, Ezgjan Alioski'yi transfer ediyor

    İngiliz basını, Galatasaray'ın Leeds United ile sözleşmesi sona erecek olan Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:12
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    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan Saracchi, performansından memnun kalınsa da sık sık sakatlandığı için gözden çıkarıldı.

    Oyuncunun bonservisini almayı düşünmeyen sarı-kırmızılıların, sol bek bölgesine Premier Lig'den takviye yapacağı öğrenildi.

    Galatasaray, Ezgjan Alioski yi transfer ediyor #1

    FOOTBALL INSIDER: ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI

    İngiliz basını Football Insider'ın haberine göre; Galatasaray, Leeds United'la kontrat yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı.

    Bir süredir İngiliz ekibiyle görüşen Makedon sol bek, bir sonuca varamayınca Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

    4 sezondur Leeds United forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Lugano'dan 2.5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.

    Galatasaray, Ezgjan Alioski yi transfer ediyor #2

    22 GOL 16 ASİST

    Leeds United'la toplam 162 maça çıkan Ezgjan Alioski, 22 gol atıp 16 da asist yaptı. Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını da bugüne kadar 39 kez giyen Alioski, 7 gol attı.

    Ezgjan Alioski, savunma oyuncusu olmasına karşın, Leeds United'da 10 numaralı formayı giyiyor.

    Galatasaray, Ezgjan Alioski yi transfer ediyor #3

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