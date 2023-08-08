Galatasaray, Fenerbahçe'nin vazgeçtiği Tete ile anlaştı Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapan Tete, sarı-lacivertlilerden olumsuz dönüş aldıktan sonra Galatasaray ile her konuda el sıkıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir transferde daha sona yaklaştı: Tete.

Galatasaray'da Tete için yapılan hukuki inceleme neticesinde oyuncunun sözleşme feshinde hukuki bir risk görülmedi.

Brezilyalı yıldız, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçip kendisini 4 yıllığına Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.

Anlaşma şartları

Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya 3.5 milyon euro imza parası ve 2.8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan Tete, 31 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Tete'nin gelişiyle birlikte Zaniolo'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.