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    Galatasaray Icardi transferini bitirdi

    Galatasaray Icardi transferini bitirdi

    Galatasaray Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı takımın her konuda anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki Arjantinli golcü Salı günü İstanbul'a gelecek.
    • 04.09.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 08:52
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    Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar PSG'nin 29 yaşındaki Arjantinli forveti Mauro Icardi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

    Paris Saint German'ın kadroda düşünmediği Icardi'yi Galatasaray 1 yıllığına kiraladı. 1.81 boyundaki golcü futbolcu için son anda Fenerbahçe de devreye girdi ancak Icardi'nin tercihi Galatasaray oldu.

    Salı günü İstanbul'a gelecek

    Golcü futbolcu son dakika bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki salı günü İstanbul'a gelecek.

    Galatasaray Icardi transferini bitirdi #1

    3 milyon euro maaş

    3 sezon önce PSG'nin Inter'den 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Icardi için Galatasaray kiralama ücreti ödemeyecek. Sarı-Kırmızılı takım Fransız kulübünde 8 milyon euro maaş alan oyuncunun maaşının 3 milyon euroluk kısmını ödeyecek.

    Galatasaray Icardi transferini bitirdi #2

    Inter 13 milyon euro ödedi

    Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.

    Galatasaray Icardi transferini bitirdi #3

    2 kez gol kralı oldu

    Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon euro bedelle PSG'ye transfer oldu.

    Galatasaray Icardi transferini bitirdi #4

    8 kez milli oldu

    Arjantin Milli Takım formasını 8 kez giyen Icardi 1 gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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