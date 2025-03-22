Galatasaray, Inaki Wiliams'ı istiyor

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da, yaz transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, hücum bölgesine takviye için harekete geçti.

Galatasaray için İspanya'dan dev bir transfer iddiası gündeme geldi.

GÜNDEM INAKI WILLIAMS

Fichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray, Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların, Williams'ın hücum hattını güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü ve önemli bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.

AYRILIĞI KOLAY DEĞİL

Galatasaray'ın ilgisine rağmen Inaki Williams'ın takımın kilit isimlerinden biri olduğu Athletic Bilbao'dan ayrılmasının kolay olmadığı kaydedildi.

Fichajes'teki haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Athletic Bilbao'dan ayrılması için karşı konulamaz bir teklif ya da beklenmedik bir gelişmenin olması gerektiği yazıldı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Inaki Williams'ın Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Ganalı hücum oyuncusu, Athletic Bilbao'da bu sezon 40 maçta süre buldu.

Yıldız futbolcu Nico Williams'ın ağabeyi olan başarılı oyuncu, bu maçlarda 10 gol attı ve 9 asist yaptı.