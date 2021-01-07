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- Galatasaray, Luyindama'yı satışa çıkardı
Galatasaray, Luyindama'yı satışa çıkardı
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 09:10
- Güncelleme : 07.01.2021 - 09:48
Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroya takviye istedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı rakamlara göre, 499 milyon liralık harcama limiti bulunan sarı-kırmızılılar, bu kez de FFP kriterlerine takıldı.
1 MİLYON EURO
'Oyuncu satmadan alamazsın' diyen UEFA'nın belirlediği rakam göre, Aslan'ın transfere harcayabileceği para sadece 1 milyon euro.
Bu bütçeyi artırmak için futbolcu satmak zorunda olan yönetimin, Terim'in isteği üzerine Luyindama'yı satışa çıkardığı öğrenildi.
8 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI
Galatasaray, yaşadığı sakatlıkların ardından düşüşe geçen 26 yaşındaki stoperi 7-8 milyon euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.
Bir dönem İngiliz ekiplerinin listesinde yer alan Kongolu defans oyuncusu, Standard Liege'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.