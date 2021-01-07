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    Galatasaray, Luyindama'yı satışa çıkardı

    Galatasaray, Luyindama'yı satışa çıkardı

    TFF'nin belirlediği limitlere göre 499 milyon TL bütçesi bulunan Galatasaray, FFP kriterleri nedeniyle bu parayı harcayamıyor. Oyuncu satmadan transfer yapamayan Cimbom'un limiti sadece 1 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 09:48
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    Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroya takviye istedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı rakamlara göre, 499 milyon liralık harcama limiti bulunan sarı-kırmızılılar, bu kez de FFP kriterlerine takıldı.

    1 MİLYON EURO

    'Oyuncu satmadan alamazsın' diyen UEFA'nın belirlediği rakam göre, Aslan'ın transfere harcayabileceği para sadece 1 milyon euro.

    Bu bütçeyi artırmak için futbolcu satmak zorunda olan yönetimin, Terim'in isteği üzerine Luyindama'yı satışa çıkardığı öğrenildi.

    Galatasaray, Luyindama yı satışa çıkardı #1

    8 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

    Galatasaray, yaşadığı sakatlıkların ardından düşüşe geçen 26 yaşındaki stoperi 7-8 milyon euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.

    Bir dönem İngiliz ekiplerinin listesinde yer alan Kongolu defans oyuncusu, Standard Liege'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

    Galatasaray, Luyindama yı satışa çıkardı #2

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