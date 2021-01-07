Galatasaray, Luyindama'yı satışa çıkardı

TFF'nin belirlediği limitlere göre 499 milyon TL bütçesi bulunan Galatasaray, FFP kriterleri nedeniyle bu parayı harcayamıyor. Oyuncu satmadan transfer yapamayan Cimbom'un limiti sadece 1 milyon euro.

Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroya takviye istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı rakamlara göre, 499 milyon liralık harcama limiti bulunan sarı-kırmızılılar, bu kez de FFP kriterlerine takıldı.

1 MİLYON EURO

'Oyuncu satmadan alamazsın' diyen UEFA'nın belirlediği rakam göre, Aslan'ın transfere harcayabileceği para sadece 1 milyon euro.

Bu bütçeyi artırmak için futbolcu satmak zorunda olan yönetimin, Terim'in isteği üzerine Luyindama'yı satışa çıkardığı öğrenildi.

8 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Galatasaray, yaşadığı sakatlıkların ardından düşüşe geçen 26 yaşındaki stoperi 7-8 milyon euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.

Bir dönem İngiliz ekiplerinin listesinde yer alan Kongolu defans oyuncusu, Standard Liege'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.