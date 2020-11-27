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    Galatasaray, Mario Mandzukic ile iletişime geçti

    Galatasaray, Mario Mandzukic ile iletişime geçti

    Falcao ve Diagne'nin performansından memnun olmayan ve devre arasında forvet transferi yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, 34 yaşındaki Mandzukic'i listesine aldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 10:55
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 10:57
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    Geçtiğimiz günlerde yönetimle bir toplantı yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında mutlaka bir golcü transferi yapmaları gerektiğini söylemiş, yönetim de gelen bu talep üzerine harekete geçmişti.

    Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılı yönetimin, Hırvat golcü Mario Mandzukic'in menajeriyle de irtibata geçtiği öğrenildi.

    BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

    Tecrübeli oyuncunun şartlarını soran Cimbom'un rakipleri de var. 1.90 boyundaki santrforu, Olympiakos ile eski kulübü Wolfsburg'un da istediği belirtildi.

    Galatasaray, Mario Mandzukic ile iletişime geçti #1

    ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAKTA

    Uzun yıllar Juventus'ta oynadıktan sonra Katar ekibi Al Duhail' transfer olan ancak beklentileri karşılayamayınca kulüpten ayrılan Hırvat golcü, daha sonra herhangi bir takımla anlaşamamıştı.

    Aylardır boşta olan 34 yaşındaki futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merak ediliyor.

    Galatasaray, Mario Mandzukic ile iletişime geçti #2

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