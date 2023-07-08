Galatasaray, Mauro Icardi için fiyat yükseltti Galatasaray'ın bir numaralı transfer gündeminde Mauro Icardi var. PSG'den transfer edilmek istenen yıldız futbolcu için sarı-kırmızılılar son olarak yıllık 7.5 milyon euro teklif etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem Mauro Icardi transferi... Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı 23 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'yi yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışıyor. Icardi'ye Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan da birçok kulüp talip olurken, gözler 30 yaşındaki yıldızın kararına çevrildi. Transfer için acele etmeyen ve tatilini sürdüren tecrübeli golcü, maaş konusunda istediği rakamlara ulaşılması halinde Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Gözden Kaçmasın Al Shabab, Mauro Icardi'ye yıllık 40 milyon euro teklif etti Haberin Detayları Son teklif 7.5 milyon euro Dev transferi tamamlamak için teklifini yükselten Galatasaray, Arjantinli yıldızın PSG'de kazandığı maaşa yakın bir seviyeye çıktı. Galatasaray yönetiminin, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euronun yanı sıra bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Yaşanan son gelişmeler ışığında Icardi'nin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.