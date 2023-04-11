Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile masada Fransız basını, Galatasaray'ın Mauro Icardi için Paris-Saint Germain ile bonservis pazarlığında olduğunu yazdı.

Sezon başında Paris Saint-Germain Kulübü'nden kiralanan ve gösterdiği performansla Galatasaray camiasıyla bütünleşen Mauro Icardi, özellikle büyük maçlardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazanmıştı.

Galatasaray temasa geçti

Sözleşmesi haziran ayında tamamlanacak oyuncu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Galatasaray, kiralık yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile temasa geçti.

10 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile görüşme halinde. İki kulüp arasında konuşulan muhtemel bonservis bedeli ise, yaklaşık 10 milyon euro olarak ifade edildi.

10 gol ve 7 asistle oynadı

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 17 maçta forma giydi. Icardi, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistle oynayarak büyük beğeni topladı.