Galatasaray, Milan Skriniar'ın kararını bekliyor

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Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olarak tamamlayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın, transferi bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü.

KARARI BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG'ye başvurdu.

Sarı-kırmızılılar, Slovak oyuncunun hangi takıma gideceğine dair son kararını vermesini bekliyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan Milan Skriniar, bu sezon 5 maça çıktı ve 381 dakika süre aldı.

29 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.