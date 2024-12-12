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Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminde hem tecrübeli hem de gelecek vadeden isimlere yönelmeyi planlayan Galatasaray, Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sondre Orjasaeter ile ilgileniyor.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Avrupa’nın önemli kulüplerinin de takibinde. Galatasaray Yönetimi, Orjasaeter’i transfer ederek hem sahada başarı hem de ileride yüksek bonservis getirisi sağlamayı hedefliyor.

DEVRE ARASI GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Orjasaeter transferi için devre arasında harekete geçecek. Teknik direktör Okan Buruk’un genç futbolcuya onay verdiği, bu doğrultuda yönetimin Norveç kulübüyle temaslara başlamasının beklendiği bildirildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Ocak ayında Sarpsborg’a transfer olan Orjasaeter, bu sezon 32 maçta forma giyerek 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcunun Sarpsborg ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.