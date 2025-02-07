Galatasaray noktayı koyacak: Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski

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Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, 4 transferin ardından 2 nokta transferle kadrosunu tamamlamayı planlıyor.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna yapmak istediği son iki ismi ise Okan Buruk belirledi: Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski.

EREN İÇİN TEKLİF: 4.5 MİLYON EURO

Eren Elmalı için Trabzonspor'la transfer döneminin başından beri temaslarını sürdüren Galatasaray, 4.5 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı ve cevabı beklemeye başladı.

FRANKOWSKI İÇİN CEVAP BEKLENİYOR

Orta sahanın sağında ve solunda, sağ ve sol bekte oynayabilen Przemyslaw Frankowski için Galatasaray 5 milyon euro teklif yaptı ve ilk temasta 7 milyon euro isteyen Lens'in cevabını beklemeye başladı.