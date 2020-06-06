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    Galatasaray, Osman Bukari'yi listesine aldı

    Galatasaray, Osman Bukari'yi listesine aldı

    Galatasaray yönetimi, scout ekibinin önerdiği Ganalı sağ kanat oyuncusu Osman Bukari'yi transfer etmek için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 12:58
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    Galatasaray, Osman Bukari'yi listesine aldı

    "Artık oyuncuların geçmişine değil geleceğe yatırım yapacağız." açıklamasıyla gelecek sezonun transferleri için önemli ipuçları veren Fatih Terim'in sürpriz gözdelerinden biri ortaya çıktı: Osman Bukari.

    Transfer politikasında bu kapsamda ilerleyen sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki yıldız adayı için girişimlere başladı

    500 BİN EURO TEKLİF

    Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan sağ kanat oyuncusu için teklifini hazırladığı ve Slovak temsilcisi AS Trencin'de forma giyen Bukari için kulübüne 500 bin euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu bildirildi.

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    Slovak futbolunun en değerli oyuncuları arasında gösterilen futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği ve Galatasaray gibi birçok Avrupa ekibinin de radarında olduğu aktarıldı. Cimbom'un rakibi olarak ise Celta Vigo, Slavia Prag ve Nimes gösterildi.

    STİLİ ONYEKURU GİBİ

    Bu sezon Trencin formasıyla 25 maça çıkan Ganalı futbolcu, 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

    Bukari ayrıca Gana'nın genç milli takımlarında da forma giyiyor. 1.70 boyundaki futbolcu hızı ve tekniğiyle Onyekuru'ya benzetiliyor.

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