Galatasaray, Rafa Silva için son teklifini yaptı Galatasaray, Portekizli 10 numara Rafa Silva'ya dikkat çeken bir kontrat sundu. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun vereceği kararı bekleyişe geçti.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, büyük bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi biten Rafa Silva'ya yıllık 3.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro da imza parası içeren bir kontrat sunup, beklemeye koyuldu.

İlk etapta Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek ücretli teklifleri değerlendirmeye alacağının sinyallerini verirken sarı-kırmızılı yönetim ise son teklifin bu olduğunu iletti.

Geçen süreçte 31 yaşındaki oyuncu, kariyeri açısından Galatasaray hamlesinin daha doğru olacağını yakın çevresi ve menajerine iletince Portekiz basınına göre rotayı da İstanbul'a çevirmeye çok yaklaştı.

52 maçta 22 gol 15 asist

10 numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen deneyimli isim, bu hafta son kararını verip Galatasaray'ın teklifi için son sözünü söyleyecek.

Bu sezon Benfica formasıyla 52 maça çıkan Rafa Silva, takımına 22 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.