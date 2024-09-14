Roland Sallai, Galatasaray formasını giydi Galatasaray, yeni transferi Roland Sallai, "buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve formamıza beşinci yıldızı takmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'dan 27 yaşındaki Macar futbolcu Roland Sallai'yi 6 milyon euro bonservis bedeliyle 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray, Sallai'yi daha sonra İstanbul'a getirdi. Başarılı futbolcu, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ile birlikte Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Macar futbolcu, çıkış yaptıktan sonra kendisini bekleyen araçla terminalden ayrıldı.

SALLAI'YE ÖZEL VİDEO

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Galatasaray Kulübü, yeni transferi Roland Sallai için bir video paylaştı. Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Roland Sallai, Türkiye'nin en büyüğünde" denildi.

FORMAYI GİYDİ

Daha sonra ise hücum oyuncusu, ilk kez Galatasaray formasını giydi.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda Sallai'nin sarı-kırmızılı formayı giydiği görüldü.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELİYORDUM VE BUNU KABUL ETTİM"

Kendini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Sallai açıklamalarda bulundu.

15 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Öncelikle buraya gelmemde yardımcı olan başkanımıza ve tüm değerli insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir kulübe geldim. Şu an çok sabırsızım hem hocamızla hem takım arkadaşlarımla hem de burada çalışanlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Son haftalarda, son aylarda bir ilgi vardı ve ben de bu ilgiye karşılık verip gelmek istedim; çünkü Türkiye’nin en büyük kulübüne geliyordum ve bunu kabul ettim.

"BEŞİNCİ YILDIZI TAKMAK İSTİYORUM"

Şampiyonluk hedefinden bahseden Sallai, şunları dedi:

Diğer taraftan da bir şampiyonluk hedefimiz var, dün söylediğim gibi. Ayrıca Avrupa Ligi’ni de kazanmak istiyoruz. Birkaç şey biliyordum, daha önce hocamızla da konuştum. Burası eski oynadığım takımlardan uzak bir yerde. Çok bir bilgim yoktu; ancak buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve formamıza beşinci yıldızı takmak istiyorum.

"MAÇ OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Hücum oyuncusu, son olarak şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlarımızdan aynı şekilde devam etmelerini rica ediyorum. İnanılmaz bir taraftar grubu. Bu akşam da stada gidersem eğer, orada da dışarı çıkacağım; ama bakalım nasıl bir şey bekliyor beni. Onların karşısına çıkıp maç oynamak için sabırsızlanıyorum.