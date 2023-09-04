Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi resmen açıkladı Galatasaray, İstanbul'a getirdiği yıldız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bir transferi daha resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Serie A ekibi Napoli'de geçiren bonservisi ise Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur'da bulunan orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

"Resmi görüşmelere başlanmıştır"

Galatasaray'a İstanbul'a getirdiği yıldız orta saha hakkında şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro’nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Piyasa değeri 22 milyon euro

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.