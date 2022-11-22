Petrol
88.39
1.07%
Euro
19.1714
0.51%
Dolar
18.6113
-0.05%
Altın
1.039
-0.08%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
308.421
1.75%
BTXN Coin
5.86
-2.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Galatasaray taraftarından Ronaldo çılgınlığı

    Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, uzun yıllar formasını giydiği Manchester United ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında Galatasaray taraftarı Ronaldo için yönetime çağrıda bulundu.
    • 22.11.2022 - 22:21
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 22:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray taraftarından Ronaldo çılgınlığı

    İngiliz ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

    Geçtiğimiz günlerde Ronaldo, Talk Sport’tan Piers Morgan’a verdiği röportajda kulüp içerisinde yaşadıkları ve sorunları dile getirmesi sonrası tartışmaların odağı haline gelmişti.

    Bugün alınan karar sonrası yıldız oyuncu Manchester United ile yollarını ayırmış oldu.

    Galatasaraylı taraftarlar Ronaldo'yu istiyor

    Bu ayrılığın ardından ise Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Cristiano Ronaldo paylaşımları yaptı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi için yönetime mesaj yolladı.

    Galatasaray taraftarından Ronaldo çılgınlığı #1

    Galatasaray taraftarından Ronaldo çılgınlığı #2

    Galatasaray taraftarından Ronaldo çılgınlığı #3


    Nureddin Nebati: Sigorta sektörünü desteklemeye devam
    Ekonomi

    Nureddin Nebati: Sigorta sektörünü desteklemeye devam

    Japon taraftarların medeni davranışı, Katarlıları şaşkına çevirdi
    Dünya

    Japon taraftarların medeni davranışı, Katarlıları şaşkına çevirdi

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir