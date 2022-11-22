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Galatasaray taraftarından Ronaldo çılgınlığı

Galatasaray taraftarından Ronaldo çılgınlığı

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, uzun yıllar formasını giydiği Manchester United ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında Galatasaray taraftarı Ronaldo için yönetime çağrıda bulundu.