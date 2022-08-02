Galatasaray, Torreira için Arsenal'le anlaştı

Galatasaray uzun süredir aradığı 6 numarayı Arsenal'de buldu. 26 yaşındaki orta saha için İngilizlerle anlaşma sağlandı.

Galatasaray, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için Arsenal'i ikna etti.

Sarı-kırmızılılar ile İngiliz devi arasındaki pazarlıklarda anlaşmanın detayları belli oldu.

Galatasaray, 5 milyon 500 bin euro artı 1 milyon 500 bin euro bonus karşılığında Premier Lig deviyle anlaşma sağladı.

Torreira ikna edilmeye çalışılıyor

Sıra şimdi Torreira’yı ikna etmeye geldi. 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmak isteniyor.

Sözleşme süresinde zorluk çıkarmayan yıldız orta saha yıllık maaş olarak 3.5 milyon euro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar ise 2.5 milyon euro artı bonuslar öneriyor.

Muslera da devrede

Lucas Torreira’nın Galatasaray’ın teklifini kabul etmesi için devreye vatandaşı Fernando Muslera da girdi.

Muslera’nın, Uruguay Milli Takımı’nda birlikte oynadığı Torreira ile görüştüğü ve yıldız oyuncunun olumlu yönde karar vermesi için çaba harcadığı ifade edildi.

Piyasa değeri 20 milyon euro

Lucas Torreira'nın Arsenal'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.