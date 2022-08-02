Petrol
98.97
-1.06%
Euro
18.4329
0.35%
Dolar
17.9445
0.33%
Altın
1.021
0.18%
Borsa
2656
0.00%
Bitcoin
413.523
-1.13%
BTXN Coin
9.54
-3.73%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Galatasaray, Torreira için Arsenal'le anlaştı

    Galatasaray, Torreira için Arsenal'le anlaştı

    Galatasaray uzun süredir aradığı 6 numarayı Arsenal'de buldu. 26 yaşındaki orta saha için İngilizlerle anlaşma sağlandı.
    • 02.08.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için Arsenal'i ikna etti.

    Sarı-kırmızılılar ile İngiliz devi arasındaki pazarlıklarda anlaşmanın detayları belli oldu.

    Galatasaray, 5 milyon 500 bin euro artı 1 milyon 500 bin euro bonus karşılığında Premier Lig deviyle anlaşma sağladı.

    Torreira ikna edilmeye çalışılıyor

    Sıra şimdi Torreira’yı ikna etmeye geldi. 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanmak isteniyor.

    Sözleşme süresinde zorluk çıkarmayan yıldız orta saha yıllık maaş olarak 3.5 milyon euro talep ediyor. Sarı-kırmızılılar ise 2.5 milyon euro artı bonuslar öneriyor.

    Galatasaray, Torreira için Arsenal le anlaştı #1

    Muslera da devrede

    Lucas Torreira’nın Galatasaray’ın teklifini kabul etmesi için devreye vatandaşı Fernando Muslera da girdi.

    Muslera’nın, Uruguay Milli Takımı’nda birlikte oynadığı Torreira ile görüştüğü ve yıldız oyuncunun olumlu yönde karar vermesi için çaba harcadığı ifade edildi.

    Piyasa değeri 20 milyon euro

    Lucas Torreira'nın Arsenal'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

    Galatasaray, Torreira için Arsenal le anlaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Müşterinin boğazına kaçan dilini çıkardı
    3. Sayfa

    Müşterinin boğazına kaçan dilini çıkardı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    TBMM Başkanı Şentop: Siyasette tehdit, hile olmaz
    İç Haber

    TBMM Başkanı Şentop: Siyasette tehdit, hile olmaz

    Görüş Bildir