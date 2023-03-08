Galatasaray, Van Aanholt'u PSV'ye 1 yıl daha kiraladı Galatasaray, Patrick van Aanholt'u devre arasında kiraladığı PSV ile yeni bir anlaşmaya vardı.

Süper Lig lideri Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan ve Hollanda temsilcisi PSV'ye transfer olan Patrick van Aanholt'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yabancı sınırı ve düşük performansı nedeniyle Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan Hollandalı futbolcuyla ilgili yeni bir anlaşmaya varıldı.

Kiralık sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

Galatasaray, Patrick van Aanholt'u kiraladığı PSV ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

Hollandalı sol bekin 2023-2024 sezon sonuna kadar PSV'de kiralık olarak forma giyeceği açıklandı.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: