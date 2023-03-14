Galatasaray ve Fenerbahçe Inaki Pena için karşı karşıya! Teklifler yapıldı Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Inaki Pena için resmi teklifte bulundu. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor.

Altay Bayındır'ın inişli-çıkışlı performansından memnun olmayan Fenerbahçe ve Muslera'nın alternatifini bulmak isteyen Galatasaray, bu kez transfer yarışında karşı karşıya geldi.

Şampiyonluğun en büyük adayı olan iki kulüp, Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Inaki Pena'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Pena'yı ikna çalışmaları

Sarı-kırmızılı takım geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Pena'yı ikna etmek için çaba sarf ederken, sarı-lacivertliler de ilk 11 garantisi vererek genç kalecinin aklını çelmeye çalışıyor.

24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Barcelona ile sadece 3 maçta sahaya çıkarken kalesinde 5 gol gördü.