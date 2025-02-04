Galatasaray, Victor Nelsson'u Roma'ya gönderdi

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Galatasaray, Victor Nelsson ile yolları ayırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan bilgilere göre savunma oyuncusu 3 Şubat tarihinde yurtdışı çıkışıyla İtalya'nın yolunu tuttu.

10 MİLYON EURO OPSİYON

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Roma ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Roma, kulübümüze 500 bin euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.



Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 10 milyon eurodur.



Ayrıca maksimum 2 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NELSSON'DAN PAYLAŞIM

Roma'ya imzası sonrası paylaşımda bulunan Nelsson, "Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm kalbimle ve içtenlikle teşekkür ederim. Her dakikasını seviyorum. Cimbom ailesinin bir parçası olduğumu söylemekten gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunmacı 4 gol attı ve 1 asist yaptı.