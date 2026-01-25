Galatasaray, Yaser Asprilla transferini duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum bölgesinde Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın ardından bir transfer daha yaptı.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda İspanya'nın Girona takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Asprilla, İspanya'nın kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

22 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Yeser Asprilla ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecektir.

Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek.