Galatasaray yönetimiyle görüştü! Mauro Icardi kalacak mı? Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen ve zor maçlarda attığı gollerle klasını da konuşturan Mauro Icardi, yönetimle görüşerek PSG'den bonservisinin alınmasını talep etti.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, yönetimle bir görüşme gerçekleştirerek gelecekle ilgili planından bahsetti.

Türk halkı tarafından kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Arjantinli, sarı-kırmızılı takımda kalmayı çok istediğini de vurguladı.

"PSG ile anlaşırsanız size zorluk çıkarmam. Maaş talebimi karşılayacak güçte olduğunuzu biliyorum."

Erden Timur harekete geçti

Bu sözler üzerine Erden Timur'un Fransız deviyle temasa geçerek bonservis noktasında ortak bir paydada buluşma niyetinde olduğu da gelen haberler arasında.

15 gole doğrudan katkı sağladı

İcardi, G.Saray formasıyla 3 büyük takıma da (Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor) gol atmayı başardı. Yıldız futbolcunun 14 maçta toplamda 9 gol ve 6 asisti var.