Galatasaray, Youri Tielemans'ın peşinde Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 88 puanla şampiyon olarak tamamlayan ve 23. zaferini yaşayan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirecek bir kadro kurmak istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yıldız bir futbolcuyu gündemine aldı.

İlk görüşme olumlu geçti

TRTSPOR'un haberine göre; Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Tielemans ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Galatasaray yönetimi, olumlu yanıt aldı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme şartlarını görüşüyor.

Serbest statüde yer alıyor

Premier Lig'de bu sezon bir alt lige düşen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu, serbest statüde bulunuyor.

Youri Tielemans, bu sezon Leicester City formasıyla 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 kez ağları havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, 2 de gol pası verdi. Belçika milli takımında da 58 maça çıkan Tielemans 5 gol kaydetti.