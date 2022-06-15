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    Galatasaray'a Benfica'dan yeni orta saha

    Galatasaray'a Benfica'dan yeni orta saha

    Geçen sezon orta sahada ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Getafe'de sezonu kiralık geçiren Benficalı Florentino Luis'i gündemine aldı.
    • 15.06.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:28
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    Geçen sezon zayıf karnı orta sahası olan Galatasaray, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırırken, kiralık gelen Assuncao ve Pulgar'dan beklediği verimi alamadı.

    5 numara takviyesi yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte yeni yönetime Florentino Luis teklif edildi. Ancak bu teklif eski yönetimden geldi.

    Eski yönetim transferde gelinen aşamayı aktardı

    Burak Elmas ve ekibi, geçen sezon Getafe'de kiralık oynayan, bonservisi ise Benfica'da olan 22 yaşındaki ön liberoda gelinen aşamayı Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime aktardı.

    Galatasaray a Benfica dan yeni orta saha #1

    Dursun Özbek masaya oturduğunda mutlu sona ulaşacak

    Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica ile masaya oturduğu anda Florentino transferinde mutlu sona ulaşacak.

    Galatasaray a Benfica dan yeni orta saha #2

    Son olarak Getafe'de kiralık oynadı

    19 Ağustos 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Real Formaçao altyapısında başladı. Daha sonra Benfica altyapısına geçti. 2020 yılında Benfica'dan Monaco'ya kiralandı. Son olarak da İspanyol ekibi Getafe'de kiralık olarak forma giydi.

    Bu sezon La Liga'da 22 karşılaşmada görev alan Florentino, 1 asist yaptı. Angola asıllı genç orta saha, Portekiz'in alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor. Florentino'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro...

    Galatasaray a Benfica dan yeni orta saha #3


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