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Galatasaray'a bir stoper adayı daha: Diego Carlos

Galatasaray'a bir stoper adayı daha: Diego Carlos Galatasaray, stoper bölgesine takviye yapmak için Aston Villa'dan Diego Carlos'u transfer listesine aldı. Brezilyalı oyuncunun transferi için görüşmeler sürüyor.