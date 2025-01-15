Galatasaray'a bir stoper adayı daha: Diego Carlos

Haber Merkezi
Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık savunmaya takviye planlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, stoper mevkisine önemli bir isim kazandırmak için harekete geçti.
ASTON VILLA'DAN DIEGO CARLOS LİSTEDE
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'u kadrosuna katmak istiyor. Transfer için İngiliz ekibiyle görüşmelere başlandı.
DIEGO CARLOS'UN İSTATİSTİKLERİ
Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maçta 1403 dakika süre aldı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Diego Carlos'un, 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış