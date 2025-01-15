Galatasaray'a bir stoper adayı daha: Diego Carlos
Haber Merkezi

Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık savunmaya takviye planlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, stoper mevkisine önemli bir isim kazandırmak için harekete geçti.

ASTON VILLA'DAN DIEGO CARLOS LİSTEDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'u kadrosuna katmak istiyor. Transfer için İngiliz ekibiyle görüşmelere başlandı.

DIEGO CARLOS'UN İSTATİSTİKLERİ

Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maçta 1403 dakika süre aldı.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Diego Carlos'un, 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

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Ercan Ertan
Muhabir