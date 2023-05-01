Galatasaray'a Milot Rashica'dan kötü haber: Premier Lig'den talip çıktı Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'ya İngiltere'den talip çıktı.

İngiltere Championship (2. Lig) Norwich City'den Galatasaray'a kiralanan Milot Rashica, gösterdiği başarılı performans ile alkış topladı.

Taraftarların beğenisi kazanan Rashica hakkında transfer iddiası gündeme geldi.

Premier Lig'e yükseldiler

NTV Spor'un Kosovan Football'dan derlediği habere göre, Championship'ten Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Burnley, Milot Rashica'ya talip oldu.

Haberde, İngiliz ekibinin Kosovalı futbolcunun borsevisi için 11 milyon pound ödemeye hazır olduğu belirtilirken Norwich City ile de prensipte anlaştığı iddia edildi.

Menajerinden açıklama: Gönlümüz Galatasaray'da

Bu haberlerin ışığında futbolcunun menajeri Aykut Erçetin'den de açıklama geldi.

Oyuncusunun Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Erçetin, Radyospor'a şu ifadeleri kullandı:

"Milot Rashica ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Okan Hoca (Buruk), Milot Rashica'nın hem hücuma hem de defansa sağladığı katkıdan çok memnun. Milot Rashica tamamiyle şampiyonluğa odaklınıyor. Hedefi Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. Milot Rashica, Galatasaray'da ve Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Milot Rashica'nın gönlü Galatasaray'da kalmaktan yana."

Transferde yetki Norwich'te

Kosovalı futbolcunun kulübü Norwich'in Burnley ile görüşmelerinin devam ettiği öğrenilirken, Rashica için Galatasaray'ın da bonservis konusunda orta yolu bulmak için çabaladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, takımda kalmak isteyen ve satın alma opsiyonu bulunmayan Rashica için kulübünü ikna etmek zorunda.

11 gole katkı sağladı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

Milot Rashica, bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkarken 6 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.