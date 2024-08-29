Galatasaray'a sol bek adayından kötü haber: Şampiyonlar Ligi yoksa ben de yokum

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin yeni formatında yoluna devam ederken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Ancak son gelişmeler, yönetimin beklediği gibi gitmiyor.
Futbolu yöneten İbrahim Hatipoğlu, Young Boys maçı sonrasında yaptığı açıklamada, eksik bölgelerdeki takviyelerin ivedilikle yapılacağını belirtmişti. Bu doğrultuda, Galatasaray'ın transfer gündeminde sol bek, orta saha ve stoper pozisyonları bulunuyor.
HERMOSO'NUN YILLIK MAAŞI PROBLEM OLDU
Galatasaray, bonservisi elinde bulunan İspanyol savunmacı Mario Hermoso ile geçtiğimiz hafta temas kurmuş ve transfer sürecinde mesafe kat etmişti.
Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından yönetim, transfer sürecini duraklattı. Hermoso'nun yıllık maaşı, Galatasaray için bir sorun haline geldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ETKİSİ
Hermoso'nun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek istemesi, transferin zorlaşmasına neden oldu.
Galatasaray'ın, 30 milyon euroya yakın bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldığı bu dönemde, yıldız futbolcunun talep ettiği maaşı karşılamada zorlanacağı belirtildi.
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