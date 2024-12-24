Galatasaray'a transferinde son durum! Paulo Dybala kararını verdi

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Süper Lig'de topladığı 44 puanla ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, uzun süredir gündeminde yer alan İtalyan ekibi Roma'nın formasını giyen Paulo Dybala, geleceği için kararını netleştirmeye başladı.

DESTEK ALMAYA BAŞLADI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma'nın Parma'yı 5-0 yendiği maçta 2 gol 1 asist ile yıldızlaşan Dybala, Roma kulübü içinde kendisine şüphe ile bakanların dahi desteğini arkasına almayı başardı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYE HAZIR

Bununla birlikte takımda kalmak isteyen Paulo Dybala, mali yükümlülükler sebebiyle düşünceli olan Roma yönetimine maaşında indirime gidebileceğini iletti.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Dybala, Roma'da bu sezon 19 maça çıktı. 31 yaşındaki isim, bu maçlarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.