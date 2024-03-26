Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu: 25 milyon euro Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson'un, İtalyan devi Napoli'nin transfer radarına girdiği öğrenildi.

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Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken savunma oyuncusu Victor Nelsson'un, İtalyan devi Napoli'nin radarına girdiği iddia ediliyor.

Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Napoli, Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların Ağustos 2021'de 7 milyon euroya transfer ettiği Nelsson, sezonun başında takıma uyum sağlamakta zorlanmış ve kulübede kalmıştı.

Devre arasında gösterdiği çıkışla birlikte sarı-kırmızılı ekipte önemli bir oyuncu haline geldi ve 1. stoper pozisyonunun değişmez ismi oldu.

25 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenebilir

Öte yandan Napoli'nin oyuncuya olan ilgisi, dikkatleri üzerine çekti.

İtalyan ekibi, Victor Nelsson'u transfer etmek için temaslarını başlattı.

Napoli'nin, oyuncuyu ikna etmesi halinde 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.

Nelsson'un Napoli'ye transfer olup olmayacağı ve Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.