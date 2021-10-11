Galatasaray'da Elneny temasları yeniden başladı

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, yeniden Arsenal'den eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny için temaslarda bulunduğu iddia edildi.

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ön libero transferi için harekere geçen sarı-kırmızılılar, transfer listesini yeniden şekillendiriyor.

The Sun gazetesi, Cim Bom'un Mohamed Elneny için Arsenal ile yeniden temaslara başladığını duyurdu.

ARSENAL SATMAYA İSTEKLİ

İngiliz devinin, 29 yaşındaki orta sahayı bu kez Galatasaray’a satmaya istekli olduğu dile getirildi.

Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de istediği Elneny ile anlaşmış ancak Arsenal teklifi kabul etmemişti.