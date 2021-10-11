Euro
10.3931
0.1%
Dolar
8.975
0.07%
Altın
507.24
0.08%
Borsa
1.416
1.31%
Bitcoin
516.312
4.18%
EXEN Coin
23.28
9.55%
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Galatasaray'da Elneny temasları yeniden başladı

    Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, yeniden Arsenal'den eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny için temaslarda bulunduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da Elneny temasları yeniden başladı

    Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Ön libero transferi için harekere geçen sarı-kırmızılılar, transfer listesini yeniden şekillendiriyor.

    The Sun gazetesi, Cim Bom'un Mohamed Elneny için Arsenal ile yeniden temaslara başladığını duyurdu.

    ARSENAL SATMAYA İSTEKLİ

    İngiliz devinin, 29 yaşındaki orta sahayı bu kez Galatasaray’a satmaya istekli olduğu dile getirildi.

    Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de istediği Elneny ile anlaşmış ancak Arsenal teklifi kabul etmemişti.

    Galatasaray da Elneny temasları yeniden başladı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir