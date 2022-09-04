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    Galatasaray'da gündem Lucas Moura

    Tottenham'da gözden düşen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Lucas Moura'nın peşine düşen Galatasaray transferde büyük aşama kaydetti.
    • 04.09.2022 - 13:45
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    Galatasaray'da gündem Lucas Moura

    Mauro Icardi konusunda son pürüzleri giderip transferi resmen açıklamaya  hazırlanan Galatasaray, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

    Sarı-kırmızıların kadrosuna katmayı düşündüğü yıldız oyuncu ise Lucas Moura. Tottenham, ilk 11'deki yerini kaybedip yedek konumuna düşen Brezilyalı kanat oyuncusunu satmak istiyor.

    Galatasaray, kiralamak istiyor

    Galatasaray, ise satın alma opsiyonuyla Brezilyalı yıldızı kiralamak için pazarlıklarını sürdürüyor.

    Galatasaray da gündem Lucas Moura #1

    Başarılı bir Tottenham kariyeri geçirdi

    2017-2018 sezonun devre arasında PSG'den Tottenham'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu bu sezona kadar Londra ekibinde ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında bulunuyordu. Tottenham formasıyla 204 maça çıkan Brezilyalı bu karşılaşmalarda 38 gol 25 asist'lik performans gösterdi.

    Galatasaray da gündem Lucas Moura #2


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