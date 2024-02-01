Galatasaray'da Hakim Ziyech veda etmek istiyor! Gelen teklife inanamayacaksınız... Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı takımdan ayrılık için izin isteyecek.

ensonhaber.com

Galatasaray'da Hakim Ziyech için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Afrika Kupası'na veda eden Fas Milli Takımı'nın oyuncusu olan deneyimli futbolcu İstanbul'a dönecek.

Sarı-kırmızılı takımda mutsuz olan yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan rekor bir maaş teklifi geldiği öğrenildi.

37.5 milyon euro...

2.5 yıl için 37.5 milyon euroluk teklif alan Faslı oyuncunun, Galatasaray yönetimiyle İstanbul'da görüşerek ayrılma izni isteyeceği kaydedildi.

Dursun Özbek ve kurmaylarının bu isteğe nasıl cevap vereceği merak edilirken, olası bir ayrılıkta Zaniolo'nun geri çağrılması da gündeme geliyor.

Aston Villa'da istediğini bulamayan İtalyan futbolcunun da dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, as futbolcunun sakatlanması nedeniyle İngiliz takımının Zaniolo'nun Galatasaray'a dönmesine sıcak bakmayacağı da gelen haberler arasında.

Ziyech 4 gol attı, Zaniolo 2...

Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre alan Ziyech, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Ayrıca Zaniolo da Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkarken 2 golle takımına katkı sağladı.