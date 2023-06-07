Galatasaray'da hedef Abdulkadir Ömür Milli futbolcu Abdulkadir Ömür, Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Abdulkadir Ömür'ü kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Abdulkadir Ömür'ün Trabzonspor macerası noktalanıyor. Sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Abdulkadir Ömür'e, Galatasaray kancayı taktı.

Yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Galatasaray, çareyi Abdulkadir Ömür transferinde buldu.

Galatasaray'ın, Abdulkadir Ömür için "para+takas" şeklinde bir paketle Trabzonspor'a teklif götüreceği belirtildi.

Karadeniz ekibinin, Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan gibi isimlere ilgisinin bulunması, Galatasaray'ın bu transferde önünü açabileceği kaydedildi.

Trabzonspor yönetiminin takasa sıcak bakmadığı, parasal bir teklif karşısında düşünebileceği vurgulandı.

Okan Buruk istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önümüzdeki sezon uygulanacak 8+3 kuralı nedeniyle yerli oyuncu transferine önem göstermek istiyor.

Bu doğrultuda Abdulkadir Ömür'ün bonservisiyle transferi konusunda ısrarcı davrandığı söylendi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 29 resmi maça çıkan Abdulkadir Ömür, 2 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu.