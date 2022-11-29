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    Galatasaray'da hedef Samet Akaydın

    Galatasaray'da hedef Samet Akaydın

    Galatasaray, sakatlanan savunma oyuncusu Mathias Ross'un yerine Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı transfer etmeyi planlıyor.
    • 29.11.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:34
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    Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, iç yan bağlarından geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un devre arasında kontratını dondurma kararı aldı.

    Sarı-kırmızılılar, Ross'un yerine ise Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer etmeyi düşünüyor.

    Galatasaray, Yunus Akgün'ü yine Adana Demirspor'a kiralık gönderip, düşük bir bonservis karşılığında Samet'i transfer etmeye çalışacak.

    Galatasaray da hedef Samet Akaydın #1

    Kamp programı belli oldu

    Galatasaray, 8-16 Aralık'ta Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, burada 10 Aralık'ta Adana Demirspor, 16 Aralık'ta Fransa'nın Toulouse ekibiyle karşılaşacak.

    Galatasaray da hedef Samet Akaydın #2


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