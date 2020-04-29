Galatasaray'da hedef yine Semih Kaya Koronavirüs nedeniyle bozulan kulüp ekonomisini düzeltmek için yerli transferlere yönelen G.Saray, daha önce iki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'yı bir kez daha gündemine aldı.

ensonhaber.com Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının ertelenmesine neden olmuştu. Verilen bu arada önümüzdeki sezonun kadrosunu planlamaya başlayan Galatasaray yönetimi, kulüp ekonomisini düzeltmek için yerli transferlere yönelme kararı aldı. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Oğulcan Çağlayan gibi Türk oyuncuları transfer etmek isteyen Cimbom'un, eski oyuncusu Semih Kaya'yla da ilgilendiği öğrenildi. SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Teknik direktör Fatih Terim'in, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği, daha önce iki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli stoperin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.