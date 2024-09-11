Galatasaray'da Junior Dina Ebimbe için resmi teklif Sağ kanat arayışlarını da sürdüren Galatasaray, Junior Dina Ebimbe ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Junior Dina Ebimbe için yaptığı teklif ortaya çıktı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a 23 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

FRANKFURT'TAN OLUMLU YANIT

Frankfurt, Galatasaray'dan gelen bu teklife olumlu bakıyor.

Almanya'da kalmayı düşünen Ebimbe ise Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor.

Transfer döneminin Avrupa’da kapanmasına rağmen Türkiye’de devam eden süreç, Galatasaray’a bu transferi tamamlama fırsatı sunuyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Ebimbe'nin 12 milyon euro piyasa değerine sahip olduğu belirtiliyor.

Genç oyuncu, Frankfurt ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip. Sağ kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Ebimbe, Frankfurt formasıyla çıktığı 73 maçta 13 gol ve 6 asist ile etkili bir performans sergiledi.