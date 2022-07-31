Galatasaray'da transfer kararı Morutan'a bırakıldı

Sarı-kırmızılılarda kiralanmak üzere birçok teklif aldığı Olimpiu Morutan'ın transferi için son kararı oyuncuya bıraktı.

Galatasaray’da büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü istenilen performansı vermeyen Olimpiu Morutan gelecek sezon başka bir takıma kiralanacak.

Süper Lig'de en ciddi şekilde talip olan Sivasspor, Galatasaray ile anlaşmasına rağmen, Morutan'ın kararını beklemeye aldı.

İngilizce bilmeyen, bundan dolayı da kırmızı-beyazlı kulübe adapte sorunu çekeceğini düşünen futbolcunun, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın tekliflerini de değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

İtalya’dan da talibi var

İtalya'nın Pisa Kulübü de Morutan için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Çizme basınında yer alan haberde, Pisa Sportif Direktörü Claudio Chiellini ve yönetici Giovanni Corrado'nun, Rumen futbolcunun transferi için çalışmaları sürdürdüğünü yazdı.

Pisa opsiyonlu kiralamak istiyor

İtalyan ekibinin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralık transfer etmek istediği belirtildi.

Galatasaray'ın ise geçtiğimiz sezon yatırım yaptığı oyuncudan bonservis beklentisinin en az 4 milyon euro olduğu dile getirildi.