Galatasaray'da Victor Osimhen planı: 50 milyon euro artı Barış Alper

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tarihe geçecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayarak transfer piyasasını sarsan sarı-kırmızılılar, bu kez tüm dünyada ses getirmek için harekete geçti.

Aslan, Nijeryalı süper forvetin tapusunu almak için gözünü kararttı. Tarihi operasyon için resmen harekete geçildi.

"50 MİLYON EURO ARTI BARIŞ ALPER"

25 yaşındaki süper yıldız "Bonservisimi alın" deyince Özbek, yönetime "Tüm camia ve sponsorlarımızı harekete geçirin." dedi.

Osimhen için Napoli yetkililerini İstanbul'a davet eden Başkan Özbek'in elinde önemli bir koz da Barış Alper Yılmaz... Çünkü İtalyan ekibi Barış'ı istiyor.

50 milyon euro artı Barış Alper Yılmaz'a bu transfer bitebilir.

Dursun Özbek şunları söylemişti:

Victor Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu sezon zaten bizim oyuncumuz. Sonrası için planlama yaparız.

"75 MİLYON EUROYU ÖDEMEZLERSE ALAMAZLAR"

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

TRT Spor'a açıklama yapan Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon euro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." dedi.

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 7 maçta 4 gol 4 asistle 8 gole direkt etki etti. Antrenman ve maçlardaki neşeli görüntüsü de Osimhen'i öne çıkardı.