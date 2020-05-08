Galatasaray'da yeni rota gurbetçiler Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde yerli isimlere yönelen Galatasaray, Sassouolo forması giyen Mert Müldür ve bonservisi Köln'ün elinde olan Salih Özcan'ı listeye aldı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aradan faydalanarak gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, yeni hedef gurbetçiler...

EMRE VE MERT HAKAN'LA PRENSİPTE ANLAŞILDI

Süper Lig'de forma giyen yerli oyunculardan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile büyük oranda anlaştığı bilinen sarı-kırmızılılar, bu kez Sassouolo'lu Mert Müldür ile bonservisi Köln'de olan Salih Özcan'ı rotasına aldı.

KİRALIK OLARAK KADROYA KATMAK İSTİYORLAR

Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde maddi olarak fazla bir limiti bulunmayan Galatasaray'ın, Mert Müldür ve Salih Özcan ile kiralık sözleşmesi yapmak istediği öğrenildi.

MERT MÜLDÜR 13 MAÇTA FORMA GİYDİ

MarIano'nun takımdan ayrılacak olması, Şener Özbayraklı'nın ise beklentileri karşılayamaması nedeniyle Galatasaray'ın, sağ bek alternatifleri arasına Mert Müldür'ü aldığı öğrenildi.

Sezon başında Rapid Wien'den 5 milyon euroya İtalya'nın Sassouolo ekibine transfer olan ve toplam 13 maçta forma giyen Mert Müldür, takımına 1 asistlik katkıda bulundu.

SALİH'TEN 6 GOL 6 ASİST

Sezon başında Köln'ün, alt ligde mücadele eden Holstein Kiel kulübüne kiralık olarak gönderdiği Salih Özcan, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero olarak da görev alıyor.

22 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2'de Kiel forması ile çıktığı 25 karşılaşmada 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.