Galatasaray'dan büyük sürpriz: Uğurcan Çakır Galatasaray'ın,, 27 yaşındaki milli file bekçisi için ekonomik olarak şartları zorlayacağı ve 7-8 milyon eurolara kadar çıkacak bir teklif hazırlığına girdiği kaydedildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarına da başladı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor.

Galatasaray'ın, 27 yaşındaki milli file bekçisi için ekonomik olarak şartları zorlayacağı ve 7-8 milyon eurolara kadar çıkacak bir teklif hazırlığına girdiği kaydedildi.

Bordo-mavililer daha önce Uğurcan Çakır için 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlemiş ancak bu rakama yaklaşan bir teklif gelmemişti.

Okan Kocuk yolcu

Galatasaray'da kaledeki diğer bir değişim ise Okan Kocuk'la yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yollarını ayırıyor.

Geçen sezon Giresunspor'da gösterdiği performansla ligin dikkat çeken kalecilerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Muslera'dan formayı almakta yine zorlandı.

Son olarak ise Okan Kocuk ile Süper Lig'in yeni ekipleri Samsunspor ve Rizespor ilgileniyor.