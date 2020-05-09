Galatasaray'dan Eray Cömert hamlesi Defans bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Basel forması giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert'in peşine düştüğü öğrenildi.

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Luyindama'nın sezonu kapatması nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine stoper bölgesine takviye yapma kararı aldı.

İki stoper almayı planlayan sarı-kırmızılıların, ilk olarak Basel forması giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert'in peşine düştüğü öğrenildi.

Defans oyuncusu olmasına rağmen ayaklarına oldukça hakim olan yetenekli futbolcu, uzaktan attığı şık gollerle tanınıyor.

Eray Cömert 35 metreden harika bir gol attı - İZLE

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon toplam 35 maçta forma giyen Eray, 3 gol atıp 1 de asist yaptı. 22 yaşındaki stoperin kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.