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    Galatasaray'dan Icardi'ye teklif

    Galatasaray'dan Icardi'ye teklif

    PSG'de kadroda düşünülmeyen Mauro Icardi'ye, Galatasaray tarafından teklif götürüldü.
    • 12.08.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 13:11
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    PSG'de teknik direktör Galtier tarafından yeni sezonda düşünülmeyen Mauro Icardi'ye, Galatasaray ve Manchester United'ın talip olduğu yazıldı.

    Arjantin basınında çıkan haberlere göre; PSG'de takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Icardi'ye, Türkiye'den Galatasaray'ın teklif yaptığı bilgisi verildi.

    Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da Icardi'nin peşinde olduğu ve kararın Arjantinli futbolcuda olduğu belirtildi.

    Galatasaray dan Icardi ye teklif #1

    3 görüşme gerçekleştirildi

    Galatasaray'ın Icardi için yaptığı teklifin, ilk etapta kiralık olacağı ve maaşının ise büyük bölümünün PSG tarafından karşılanacağı ifade edildi. Bu transfer için Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda'nın PSG yönetimiyle üç kez görüşme yaptığı bilgisi, çıkan haberlerin detaylarında yer aldı.

    Manchester United'ın teklifinin ise ilk etapta kiralık olduğu ve bu teklifin içeriğinde satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi.

    Galatasaray dan Icardi ye teklif #2

    "Avrupa'dan teklifler var"

    Arjantin'de katıldığı TV programında konuşan Wanda yaptığı açıklamada, "PSG mevcut durumda en iyi çözümü bulmak için uğraşıyor. Mauro'nun fazla zamanı kalmadı. Mauro'ya Avrupa'dan başka teklifler var ve PSG de bunu biliyor." ifadelerini kullandı.

    Takımların hoca değişikliğinin ardından farklı istekleri olmasını anlayışla karşıladıklarını belirten Wanda, "Mauro şu aşamada ne yapmak istediğine karar vermeye çalışıyor. Kulüpte kalmaya karar verirse bunu güvenle yapabilir çünkü daha 2 yıllık sözleşmesi var. Gitmeye karar verirse kendisine en uygun kulübü seçecektir. PSG, Mauro'nun kendisinin ve kariyerinin hak ettiği kadar süre alması gerektiğini ve taleplerimizin farkında." diye konuştu.

    Galatasaray dan Icardi ye teklif #3


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