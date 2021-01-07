Galatasaray'dan İrfan Can ve Crivelli atağı

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli transferleri için Başakşehir ile görüşmelere başladı.

Son olarak Konyaspor'a 4-3 yenilen Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı.

Orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ile Crivelli'nin alınmasını istedi.

Terim'den gelen talep üzerine Başakehir yönetimiyle görüşmelere başlayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, turuncu-lacivertlilere sunduğu teklif ortaya çıktı.

DIAGNE ARTI 5 MİLYON EURO

Habertürk'ün haberine göre; Cimbom'un bu iki futbolcuya karşılık İstanbul ekibine, Mbaye Diagne ve sezon sonunda ödenmek üzere 5 milyon euro önerdiği öğrenildi.

FFP kriterleri nedeniyle devre arasında 1 milyon euroluk bir bütçesi bulunan Galatasaray'ın, ödemeyi bu nedenle sezon sonunda yapmak istediği kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR YUNUS İLE ATALAY'I İSTİYOR

Bu teklifi şimdilik reddetmeyen Başakşehir'in ise para dışında oyuncu olarak Yunus Akgün ile Atalay Babacan'ı istediği belirtildi.

Tarafların ilerleyen günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.